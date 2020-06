Twijfel over draagvlak voor Coöperatie regio Appelscha 3.0

In het eerste jaar is geld overgebleven van het beschikbare budget. Wethouder Fimke Hijlkema is best bereid te overwegen om er nog een jaar aan vast te knopen, vanwege de coronacrisis. Wij Lokaal en ChristenUnie zijn echter kritisch omdat de coöperatie al twee jaar tijd heeft gekregen om hun doelen te behalen.

Verbinder

Er zijn zorgen in de raad of de coöperatie wel de gehoopte verbinder is tussen alle toeristische ondernemers, omdat de ledengroei zou stagneren en leden zelf weggaan. Er waren aan het begin 13 leden, volgens de wethouder nu nog 12.

Ooststellingwerfs Belang vermoedde dat de progressie ook buiten Appelscha stagneert. In de publieke opinie is de coöperatie volgens Nijboer alleen gericht op Appelscha en niet op alle toeristische ondernemers in de gemeente.

Bosbergtoren

De verhoging van de toeristenbelasting in 2021 en de problematiek met het toegangssysteem van de Bosbergtoren zijn onderwerpen die de coöperatie zelf ook benoemt als knelpunt. Los van de problemen met het toegangssysteem nog steeds de vraag of die toren op 1 juli wel weer open kan gaan.

Diverse fracties vinden de exploitatie geen taak voor de coöperatie, die in de eigen begroting wel inkomsten en kosten van de toren heeft geraamd. De historische vereniging heeft al paar keer de wethouder voorgesteld die toren te beheren. Die wil daarop niet vooruitlopen, want alle opties liggen nog tot het voorjaar van 2021 op tafel.