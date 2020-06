Net wat minder uitkeringen in Fryslân, maar ook veel minder vacatures

Dat het aantal in mei wat minder werd, komt omdat minder mensen in de bouw, de landbouw en delen van de industrie een uitkering aanvroegen. In andere sectoren, zoals de horeca, de schoonmaak en de handel nam het aantal mensen toe, dat is aangewezen op een uitkering.

Minder vacatures

Door de coronacrisis liep het aantal vacatures ook terug, voornamelijk in administratieve beroepen. Er is nog wel veel vraag naar technisch personeel, ict'ers en zorgpersoneel.