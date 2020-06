Elfdorpendiner moet voor reuring zorgen in kleine dorpen

Kleine dorpjes bereiken

De twee driegangendiners in Gaast kosten 7,50, maar Possel wil eigenlijk dat deze elf diners gratis worden. Via de VOORbeeld-verkiezing hoopt ze geld te krijgen om alles te bekostigen. Maar ook als dit niet lukt, moet het diner de kleine dorpjes in Fryslân bereiken. "Maar dan moeten we wel met de dorpen gaan praten of ze een kleine bijdrage kunnen leveren, of dan moeten we toch geld vragen voor het diner."

Er zijn nog geen dorpen uitgekozen voor de diners, maar het is wel de bedoeling om dorpen over de hele provincie te vinden. Possel en Hubregtse zijn op zoek naar kleine dorpen met maar een paar honderd inwoners, die wel een eigen dorpshuis of café hebben. Daar moet natuurlijk wel ruimte zijn om het diner te organiseren.