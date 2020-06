Onderhoudswerk huurwoningen wordt langzamerhand weer opgestart

Daardoor liggen er nu nog aardig wat reparatieverzoeken op tafel bij WoonFriesland. "We hebben de afgelopen tijd alleen spoedvragen afgehandeld", vertelt Annemarieke Voortman van het verhuurbedrijf. "Dat betekent dat mensen met gewone reparatieverzoeken hebben moeten wachten." Inmiddels is WoonFriesland daar weer langzamerhand mee begonnen. "Dat geldt ook voor het tuinonderhoud en het buitenschilderwerk. Ook beginnen we nu weer met de woningverhuur."

Duizend reparatieverzoeken

Er liggen volgens Voortman nog zo'n duizend reparatieverzoeken die de komende tijd worden uitgevoerd. "Deze verzoeken kunnen wij uitvoeren, ook op anderhalve meter afstand. We hebben een team van 35 mensen die daar aan de slag mee gaan. Ik verwacht dat ze daar zo'n zes tot acht weken aan kwijt zijn."

Andere werkzaamheden, zoals op het dak, het vervangen van een cv-ketel en werk aan de keuken, moeten nog even wachten. "Dat doen we nog niet, omdat dat moeilijk is met de coronamaatregelen. Behalve als het een spoedgeval is, dan lossen we het op." Hetzelfde geldt voor mensen die in de risicogroep vallen; alleen voor noodzakelijke reparaties gaat WoonFriesland bij hen langs.

Huurders in de problemen

De afgelopen maanden heeft WoonFriesland van zo'n veertig huurders bericht gehad dat zijn in de problemen kwamen vanwege de coronacrisis. Voor hen heeft het verhuurbedrijf een regeling getroffen. Voortman: "Met hen hebben we bijvoorbeeld een betalingsregeling getroffen. Dan kun je denken aan het aanpassen van betalingstermijnen en dergelijke." WoonFriesland verwacht dat er de komende maanden nog meer huurders zijn die in de problemen kunnen komen.