Actie TreeTag in Fryslân vraagt aandacht voor het belang van bomen

In Fryslân worden donderdag onder andere in Burgum, Hurdegaryp, Leeuwarden, Heerenveen en Joure tags opgehangen. De actie speelt niet alleen in heel Nederland, maar ook in landen als België, Engeland en Zweden. Met de actie willen de organisatoren aandacht vragen voor het belang van bomen voor ons leven.

"Een boom is goed voor mensen en het milieu, maar met deze actie willen wij mensen laten zien wat een boom nu echt oplevert. Wij hebben, samen met een bedrijf uit Engeland en Amerika, een formule bedacht om inzichtelijk te maken hoeveel zuurstof een boom voor één persoon oplevert en voor hoeveel dagen, hoeveel luchtvervuiling die opvangt, maar ook voor hoeveel autokilometers die boom garant staat", legt Evert Johan van der Meulen van de organisatie uit.

Bewustwording

De tags worden aan de boom vastgemaakt met een biologisch afbreekbaar touwtje. Van der Meulen: "We slaan geen spijkers in de boom en plakken de tags er niet op." In totaal worden er op 150 bomen in 57 gemeenten tags opgehangen. "We hopen dat mensen een ander beeld van bomen krijgen. Het is een stukje bewustwording en inzicht."