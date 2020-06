Intochtvoorzitter over Zwarte Piet: "Eerder misschien te enthousiast in mijn uitspraken"

Afgelopen maandag zei Anceaux nog: "Wij hebben nog steeds het gevoel dat Zwarte Piet in Leeuwarden niet ter discussie staat." Wat is er sindsdien veranderd? "Er is sinds die tijd heel veel op me afgekomen. Het leek net, en dat was niet de bedoeling, alsof wij de discussie niet aan willen gaan. En in de krant staat zelfs dat wij conservatief zijn. Dat zijn wij zeker niet", zegt Anceaux nu.

Bereid om te luisteren

Het bestuur heeft inhoudelijk nog niet gediscussieerd over de kleur van de pieten, omdat nog niet zeker was of er überhaupt een intocht zou komen, zo legt Anceaux uit. Volgens hem is het bestuur van de Leeuwarder intocht echter bereid om te luisteren. Nu er veel druk op hen is gelegd vanuit de politiek en ondernemers, wil het bestuur de discussie weer aangaan. "Ik draai mijn mening niet 180 graden om, maar we moeten dit onderwerp nog wel serieus voor dit jaar bespreken."

Niet een politiek besluit

Anceaux zijn uitspraken deden veel stof opwaaien en er kwamen ook felle reacties vanuit de politiek. Zo zei verantwoordelijk wethouder Sjoerd Feitsma dat de intocht van Sinterklaas met zwarte pieten echt niet meer kan. Anceaux: "Het is geen politiek besluit. De politiek mag er iets van vinden, maar het is een besluit van de stichting zelf. Door commotie die buiten ons is ontstaan, wordt Zwarte Piet ter discussie gesteld. Maar we kunnen er niet omheen dat we inhoudelijk deze discussie moeten voeren."

'Te enthousiast'

De voorzitter zegt dat hij eerder 'misschien te enthousiast' was in zijn uitspraken. "Maar als de maatschappelijke discussie zo hevig is, moet je ook durven zeggen dat je er nog eens goed over na gaat denken." Het bestuur heeft naar aanleiding van alle ophef geen motie van wantrouwen uitgesproken tegen de voorzitter en hij kan zijn werk dus gewoon blijven doen.

Volgende week gaat het bestuur van de Sinterklaasintocht om tafel over de kleur van de pieten. Anceaux: "Wij gaan nu luisteren naar wat er gebeurt en daarin ons standpunt aannemen."