Wolf is niet welkom in Fryslân, vinden Provinciale Staten

Initiatiefnemer van de motie en bioboer Marten Dijkstra (VVD) omschrijft de opstelling van het provinciaal bestuur tot nu toe als 'te passief' en 'te naïef'.

Wolfvrije provincie

"We hebben het onderwerp op de kaart gezet en ze moeten hier nu mee aan de slag. De provincie moet er bij het Rijk op aandringen dat Fryslân aangewezen wordt als wolfvrije zone in het nationaal wolvenplan", zegt Dijkstra.

Europees beschermde diersoort

Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga kan de provincie niet besluiten over een echt goede aanpak van de wolf: het is een beschermde diersoort. Bovendien speelt het wolvenprobleem hier niet zo enorm. "Alleen in Zuidoost-Fryslân zijn een paar gezien. Ik woon in Noordoost-Fryslân en daar heb ik nog nooit een wolf gezien. Wil je het echt goed aanpakken, dan moet je hogerop, want er zijn Europese afspraken over gemaakt."

"Vossen en andere rovers maken meer slachtoffers dan wolf"

In Fryslân zijn andere roofdieren veel gevaarlijker, zoals vossen en marterachtigen en de vijanden van de weidevogels. Verder blijkt uit onderzoek dat wanneer een schaap is doodgebeten, het vaak door honden is gedaan, zegt Fokkinga. Boeren die schade hebben, kunnen een vergoeding krijgen.