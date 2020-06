Gemeenteraad geeft toestemming voor nieuwe woningen in Haulerwijk

In het ecologisch rapport over het gebied werd nog gesproken oer bomen waar mogelijk vleermuizen in leven. Die bomen staan woningbouw echter niet in de weg, zo vindt de raad. Om de woningbouw mogelijk te maken, moet er nog wel een bestemmingsplan komen.

Het CDA sprak woensdagavond de hoop uit dat de woningen aansluiten bij de wensen van het dorp. De VVD vond het goed dat er weer een plek in de gemeente is gevonden waar duurzame huizen gebouwd kunnen worden.