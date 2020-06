Slieker heeft meer dan de helft van geld via crowdfundingsactie binnen

Sinds 1 juni mogen er weer dertig mensen op anderhalve meter in de zalen zitten, maar die van Slieker zijn zo klein dat ze niet eens op dat aantal komen. Ook merkt het filmhuis dat veel mensen nog huiverig zijn om alweer in zo'n zaal te zitten om een film te kijken.

"Dat er zo veel mensen hebben gedoneerd doet ons goed. De massale steunberichten die we krijgen zijn erg bijzonder. Je merkt dat Slieker belangrijk is voor veel mensen in Friesland. We gaan vol goede moed verder om ook de andere helft binnen te halen, want dat is met de huidige zaalbezetting hard nodig", zegt Johan van Oijen van Slieker Film in een persbericht.