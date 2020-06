Nieuw restaurant Oan Tafel moet Wergea levendig houden

De kroeg is eigendom van 10 mensen uit het dorp, die de eerdere kroeg ook hebben opgeknapt. Hylke Tholen is één van hen. "He was een droom en die is nu werkelijkheid geworden. Het is geweldig geworden, en de mensen zijn enthousiast."

Toen het café zo'n drie jaar geleden ophield bedachten de mannen dit plan om het café op te knappen. "Dat was ook wel nodig, het regende naar binnen." Toen kwam ook het idee van het restaurant erbij. "Er was nooit een restaurant in Wergea, en nu hebben we het gewoon gedaan. Alles is gemaakt door inwoners. In Wergea hebben we iets voor elkaar over."

Vrijdag zijn de gasten welkom.