Vier Friese gebouwen hebben brandgevaarlijke gevels

Alle gemeenten in Nederland hebben van de minister van Binnenlandse Zaken opdracht gekregen te inventariseren hoeveel gebouwen er in hun gemeente zijn met een brandbare gevelbekleding. Aanleiding daarvoor is de grote brand in een flatgebouw in Londen die aan tachtig mensen het leven kostte. Dat er zoveel dodelijke slachtoffers te betreuren waren, kwam onder andere doordat de vlammen zich snel konden verspreiden vanwege de bekleding van de buitenmuur.