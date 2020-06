Eerste paal voor nieuwe productiehal Zandleven Coatings in Leeuwarden

Voor directeur Waling Dijkstra van Zandleven Coatings is het een beetje een grote goed nieuwsshow. "Ja, want het is natuurlijk mooi dat we de eerste paal slaan op een moment dat we met een coronacrisis zitten. Maar ook omdat we hiermee ook duidelijk maken dat we hier blijven."

Dijkstra doelt daarmee op een onenigheid dat hij had met de gemeente Leeuwarden. Die wilde het bedrijf daar het liefst weg hebben om ruimte te maken voor de westelijke invalsweg. Dat liep zo hoog op dat de gemeente dreigde met onteigening. Zo ver is het niet gekomen. De weg kon net naast het bedrijf worden aangelegd.

Om aan te geven dat de relatie met de gemeente goed is was wethouder Friso Douwstra gevraagd om de eerste paal te slaan. Douwstra was blij met de uitnodiging: "Het is goed dat andere bedrijven zien dat het kan, dat hoe slecht het ook gaat er altijd wel een kans ligt. En dit bedrijf zit hier al 152 jaar, een mooi familiebedrijf."

De orderportefeuille van Zandleven zit ook goed vol zegt Dijkstra. "De bouw ligt niet stil, dat scheelt. We leveren bovendien de coating voor de bouw fan het nieuwe AZ-stadion in Alkmaar." Bang voor de toekomst is Dijkstra niet: "Je moet altijd gaan bouwen als het niet lekker loopt. Het wordt pas anders als er sprake is van een economische recessie. Is er sprake van 5 of 10 procent krimp. Maar daar houden wij ons niet mee bezig."