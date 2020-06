"Geen twee miljoen maar acht ton voor Thialf"; partijen kritisch over lening

Gedeputeerde Sander de Rouwe wil nu wel doorpakken. "Acht ton is niet voldoende, want dan blijft er een tekort. We hebben gezien dat er de komende twee jaren drie miljoen nodig is. Dat geld moet er nu wel komen, want dan kunnen we verder met de verbetering van de plannen. Daarom hebben we nu ook de rust nodig van Provinciale Staten om dat uit te gaan voeren."

Thialf-directeur Marc Winters ziet het amendement niet zitten. "We moeten oppassen dat we niet na de zomer zonder geld en in de stress zitten. Als bedrijf wil je niet de hele dag bezig zijn met of er genoeg geld op de bankrekening staat om de salarissen te betalen."

De stemming over deze zaak vindt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van woensdagavond plaats.