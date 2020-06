Touringcars toeteren door Den Haag en bieden petitie aan

"We hebben een geslaagde dag gehad", zegt Willem Beijaard, directeur van Birwa Tours uit Damwâld. Met 40 bussen zijn ze van het stadion van ADO Den Haag naar het Malieveld gereden. "Wij hebben veel getoeterd onderweg, we hebben van ons laten horen."

In Den Haag is een petitie aangeboden met de boodschap dat touringcarbedrijven financiële steun nodig hebben in deze coronatijd. "Zonder lukt het niet. En we willen een verruiming op de passagiersplekken zodat we weer kunnen opstarten. Het is een kromme situatie dat vliegtuigen vol zitten en in het openbaar vervoer meer mensen mogen reizen, terwijl het bij ons ook veilig kan."

In een gewone touringcar mogen, op elke verdieping, maar 12 passagiers. Volgens de bedrijven is de luchtcirculatie in de bussen heel goed en kunnen de bussen best vol, als mensen maar mondkapjes dragen.

Beijaard hoopt dat de petitie bij de Kamer komt en dat die wat zal doen aan de problematiek.