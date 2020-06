Wetterskip zal strenger handhaven op beregenen zonder melding

Wetterskip Fryslân zal meer handhaven of er onrechtmatig beregend wordt met grond- en oppervlaktewater. Er komen met name controles op de hogere zandgronden in de droge periodes. In de afgelopen tijd zijn er zijn 12 agrarische bedrijven controles geweest, daarvan hadden 9 boeren geen melding gedaan van het beregenen.