Súdwest-Fryslân zet met subsidiepot in op groene daken

Op zo'n 'groen dak' moeten planten groeien die water kunnen bergen. Zo wordt het riool ontlast bij een fikse regenbui. Ook zorgt een groen dak voor verkoeling in de zomer en verwarming in de winter. Bovendien gaat een dergelijk dak langer mee en is het goed voor de biodiversiteit en voor insecten, zegt de gemeenten. Binnen een half jaar na toekenning van de subsidie van de gemeente moet het dak zijn aangebracht.