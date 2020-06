Oppositie in Staten kritisch over miljoenenlening aan Thialf

De Staten zijn kritisch op de bijdrage. Oppositiepartijen als GroenLinks, ChristenUnie en D66 geven aan dat ze worstelen met het voorstel van Gedeputeerde Staten omdat er nog veel onduidelijk is.

Ze vinden het eigenlijk niet een 'herstelplan', want er blijft een jaarlijks tekort van zes ton, dus het is geen oplossing voor de lange termijn. Ook willen ze dat er een onderzoek komt om te kijken naar de besluitvorming aangaande Thialf in Heerenveen.

Eerder werd bekend dat sportkoepel NOC*NSF vanaf 2021 jaarlijks 250.000 over zal maken. Dat lost het tekort van zes ton niet op. Ook over die toezegging zijn nog vragen, of dat structureel is of incidenteel.

Sommigen noemden het Thialf een 'bodemloze put'. Sommige partijen zijn ook bang voor onderhoudskosten op de lange termijn. 'Hoeveel kun je nog vragen van de belastingbetaler', was één van de opmerkingen in de vergadering.