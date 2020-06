Gasleiding geraakt bij restauratiewerk aan de kerk van Augsbuurt

Sinds 9 juni is Stichting Alde Fryske Tsjerken bezig om de kerk van Augsbuurt op te knappen. De kerk uit 1782 verzakt en daardoor zijn er flinke scheuren in de muren ontstaan. De oorzaak van het verzakken is het inklinken van de grond.

Onder het schip van de kerk moet een nieuwe fundering komen. Die fundering zal bestaan uit 50 palen van staal, ieder 10 meter diep. De palen worden met beton opgevuld.