Touringcarbedrijven onderweg naar Den Haag; ze willen meer steun

De bussen verzamelen in Utrecht, rijden dan door naar het stadion van ADO Den Haag. Daarvandaan gaan 40 bussen, het maximale aantal, naar het Malieveld. De personeelsleden van de touringcarbedrijven ontmoeten daar vertegenwoordigers van de regering.

De bedrijven protesteren tegen het feit dat touringcars strengere coronamaatregelen krijgen opgelegd dan het gewone openbaar vervoer en vliegtuigen. In een gewone touringcar mogen, per verdieping, maar 12 passagiers. Volgens de bedrijven is de luchtcirculatie in de bussen heel goed, en kunnen de bussen best vol, als mensen maar mondkapjes dragen. Verder pleiten ze voor meer financiële steun van de overheid.