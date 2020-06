Burgemeester Oosterman onafhankelijk voorzitter van Drentse wolvencommissie

De commissie bestaat verder uit vertegenwoordigers van de schapensector en landbouw- en natuurorganisaties. Oosterman zal zich in de commissie bezig houden met preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen wolven. Zo moeten schapenhouders voorlichting krijgen.

In Drenthe lijkt het er op dat een wolf zich permanent in de provincie heeft gevestigd. Ook in Fryslân komen steeds vaker berichten over bezoek van wolven, lees bijvoorbeeld: