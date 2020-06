Instructeurs vervolgd voor verantwoordelijkheid bij verdrinking jongetje in Lemmer

Volgens het openbaar ministerie hebben de twee instructeurs niet goed op de jongen gelet. Zo kon hij onder water raken en is de jongen verdronken. Een derde zwemleraar wordt door het OM niet vervolgd. Deze leraar gaf op het moment van het incident in een ander bad les. Ook het zwembad wordt niet vervolgd. Het is nog niet bekend op welke dag de zitting wordt gehouden.

De advocaat van de moeder van de jongen wil nog geen reactie geven. Dat is Nanne Greven van Keuning Advocaten in Leeuwarden. Advocaat Greven geeft aan kennis genomen te hebben van het besluit van de officier van justitie en eerst het politiedossier te hebben opgevraagd. Dat wordt binnen twee weken verwacht.

Zwemles

De jongen (11) was nog maar een paar maand in Nederland, hij is geboren in Eritrea en was nog maar net bij zijn moeder in Balk, die als vluchteling naar Nederland was gekomen. Hij kreeg zijn eerste zwemles in Lemmer. Volgens de moeder van de jongen zou er niet genoeg toezicht zijn geweest en mocht zij van de school van de jongen niet mee naar het zwembad. De politie en gemeente De Fryske Marren hebben na het ongeluk al aangegeven dat er een onderzoek zou komen.