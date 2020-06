Oude bezoekerscentrum Hegebeintum gesloopt: eindelijk komt er nieuwbouw

Voorzitter Rits van der Ploeg van Stichting TERP Hegebeintum geeft aan dat het hem ook wel een beetje aan 't hart gaat. "Ik heb er wel een gevoel bij. Ik heb hier zelf zes jaar omgespookt, maar sommige vrijwilligers al bijna 25 jaar. Iedereen heeft meegeholpen om het leeg te halen. Vrijwilligers gingen er soms ook wel met een traantje uit. Het heeft ons wel vele moeite gekost."

Toch is hij zeer blij met de aanpak van het bezoekerscentrum: "Wij doen het voor de gemeenschap, voor het dorp en de omgeving. Het knapt de boel op. Onze gemeente Noardeast-Fryslân wol van ons ook wel een beetje het Parijs van het Noorden maken. Daar werken wij hard aan mee, wij willen hier natuurlijk wel meer toeristen krijgen. De kerk is van de stichting Alde Fryske Tsjerken, maar wij geven de rondleidingen en vertellen over de cultuurhistorische waarden."

Projectleider Johan Tigchelaar legt uit dat het wel een lange weg vergde om op dit punt uit te komen. "Ik ben na vier jaar voorbereiding wel blij dat we nu wat kunnen doen. En dat wij in augustus kunnen beginnen met nieuwbouw. Wij zijn vier jaar bezig geweest met het krijgen van externe subsidies. Uiteindelijk is dat gelukt. De sleutelpositie lag bij het Waddenfonds. Dat is helaas tweemaal mislukt, maar de derde keer kregen wij vijf ton. Met de andere subsidieverstrekkers zoals de provincie, gemeente en particuliere fondsen konden we de dekking krijgen. We hebben een goede architect gezocht en er ligt nu een prachtig mooi plan. Dat heeft ook de goedkeuring van de bewoners van het dorp," zegt Tigchelaar.