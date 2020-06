Online discussie over bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga

Laura Dijkman legt als omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat uit waar de discussie precies over gaat. "Het verschil zit onder andere in de impact op de omgeving. Een brug van 7.40 meter ligt erg op de bruggen die er nu liggen van 7.20 meter. Een aquaduct en een 9.10 meter hoge brug hebben meer impact om de omgeving. Zo'n brug heeft een groter talud. Het voordeel van een hoge brug van 9.10 meter en een aquaduct is dat de beroepsvaart onbelemmerd kan doorvaren."

De vaarroute speelt niet alleen een rol, zegt Dijkman. "Wat ook zwaar meeweegt is het wegverkeer, er gaan ook auto's, fietsers en wandelaars overheen. Maar ook: wat doet het voor de bewoning, landbouw en wegenstructuur?"

Reacties tot 5 juli

Om een goede keuze te kunnen maken, is er dus een webinar opgetuigd. Dijkman: "Het is een interactieve live-uitzending met een presentatie en ruimte voor vragen. De informatiebijeenkomsten zoals wij die in februari in de dorpshuizen organiseerden, doen wij nu via internet. Tot en met 5 juli kunnen mensen reageren op een website. Wij gaan alle opmerkingen die we binnen krijgen samen met de effectstudies naast elkaar leggen om af te wegen welke effecten het zwaarst wegen, waar we ook de kosten bij beschouwen. In het najaar hopen we één alternatief met locatie over te houden zodat we die voor kunnen leggen aan de omgeving."

Rijkswaterstaat begrijpt dat een webinar misschien niet voor iedereen een goede oplossing is. Maar het is in deze coronatijd ook niet anders. "Wij vinden het zelf ook best ingewikkeld. Mensen mogen ook e-mailen als ze problemen hebben met de webinar."