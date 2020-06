Op eigen trap de Alpe d'Huez beklimmen voor het goede doel

Mettje de Vries uit Drachten is een van de deelnemers. Met twaalf kerkgenoten loopt zij iedere dag de trap 27 keer op en neer. "Na tien dagen heb je dan 2000 meter in de benen", vertelt ze. "Dat is natuurlijk leuk, maar het heeft ook een doel. We hopen dat veel mensen ons willen sponsoren en we zo iets kunnen betekenen voor mensen in arme landen, die door de coronacrisis niet aan het werk kunnen. Het is misschien een drup op een gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen."

Een poster ter inspiratie

Vorige week donderdag ging The Climb van start. "Je begint enthousiast, maar je voelt het zo nu en dan wel in de kuiten. Via een app-groep motiveren we elkaar en dat helpt, want het is soms best een beetje saai", lacht ze. "Een echte berg heeft natuurlijk gezichten, dus er zijn mensen bij die al een poster van de Alpe d'Huez aan de muur hebben hangen ter inspiratie."