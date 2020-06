Leerlingen op voortgezet onderwijs moeten allemaal reanimatieles krijgen

De elektroden worden aangesloten en beide nemen ze afstand. Mylan en Nynke zijn beide tieners, die op de middelbare school zitten. Zij weten wat ze moeten doen als iemand gereanimeerd moet worden, omdat ze een cursus hebben gevolgd. Maar de meeste leeftijdsgenoten weten dat niet. Daar wil het Rode Kruis Fryslân verandering in brengen.

Speciaal lesprogramma

Het gros van de scholieren weet niet of amper hoe ze EHBO of reanimatie moeten toepassen als dat nodig is. Ze weten niet wat te te doen als er iets met een klasgenoot gebeurt of als iemand een toeval of een infarct krijgt. Daarom wil het Rode Kruis Fryslân na de zomervakantie met een speciaal lesprogramma bij scholen langsgaan om die situatie te veranderen.

Jeanet Terpstra is collectecoördinator bij het Rode Kruis. "Wij zien zo'n lesprogramma wel zitten. Als we de leerlingen opleiden, hebben mensen die door een infarct worden getroffen een veel grotere kans om het te overleven. De jeugd gaat op stap, op een sportveld. Als ze alleen al een infarct herkennen en 112 bellen, dan win je al heel veel tijd."