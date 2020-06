Nieuw bunkermuseum 12H op Vlieland

Het complex bestaat uit drie woonbunkers, een keukenbunker, een houten commandantbunker, twee schuttersputten, een uitkijkpost, een opberghonk, een latrine, loopgraven en stellingen voor kanonnen en mitrailleurs uit de Tweede Wereldoorlog. Het zal nu als museum dienen. De officiële opening is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld, maar de eerste bezoekers lopen er al rond. Ze betalen een lager tarief.

Reconstructie

Op Vlieland is van alle Duitse verdedigingswerken van stelling 12H het meeste overgebleven en daarom was deze het meest geschikt voor reconstructie. Toch hebben de initiatiefnemers langer over de aanleg gedaan dan de Duitsers in 194, vertelt Dirk Bruin. "In het gemeentearchief heb ik een brief gevonden met de mededeling dat op die datum dat gebied in beslag is genomen door de Wehrmacht. Binnen een jaar stond het complex er. Ik geloof dat wij wel meer dan tien jaar bezig zijn geweest."