Leeuwarder Mark Diemers naar Feyenoord

Deze week is de medische keuring van Diemers in De Kuip. Als dat zonder problemen verloopt, tekent hij voor drie seizoenen bij Feyenoord. FC Groningen was ook geïnteresseerd, maar de middenvelder kiest voor een overstap naar Feyenoord.



Diemers is een echte Leeuwarder en komt uit de jeugdopleiding van SC Cambuur. Met die club werd hij in 2013 kampioen van de eerste divisie. Daarna speelde hij voor FC Utrecht, De Graafschap en nu dus voor Fortuna Sittard.