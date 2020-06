Gerry Hamstra: "Fries is niet asociaal, maar onderdeel van de Friese cultuur"

Het filmpje trekt veel aandacht en wordt onder andere door Alexander Klöpping, Tim Hofman en Olav Koens gedeeld. Mensen met veel twittervolgers. "Zodra dat gebeurt, dan escaleert het", zegt Hoekstra. "Dat gebeurt natuurlijk sowieso redelijk snel op internet, want iedereen heeft een mening en zet die ook online. Vandaag hebben we al 35.000 views, dus dat kon minder. Vorig jaar kregen we vooral positieve reacties, deze keer vooral negatieve."

"Erg verrast door ophef"

Gerry Hamstra kan er zelf wel op lachen dat door hem het Fries trending is op Twitter. Helemaal omdat hij het zelf geen punt vindt dat er Fries tegen hem wordt gesproken. "Ik vind het helemaal niet asociaal. Ik was erg verrast door alle reacties. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de sportverslaggevers heel netjes van te voren hebben gevraagd of het in het Fries kon. Maar deze heren ken ik al zo lang en ik doe eigenlijk alle interviews met hun in het Fries, dat is voor mij heel normaal, maar weet je, iedereen moet er van vinden wat hij wil."

Hamstra vindt de Friese taal zelfs bij de provincie horen: "Ik kom oorspronkelijk niet uit Fryslân, maar ik woon en werk hier. Ik weet gewoon dat het onderdeel is van onze cultuur. Het Fries is zelfs naast het Nederlands de tweede rijkstaal, dus ik vind het hartstikke prima. Het heeft ook met traditie en respect te maken. Je moet respect voor elkaar tonen en nogmaals het Fries is een taal."

Problemen met het Fries heeft Hamstra zelf nog nooit ervaren. "Ik heb ook altijd ervaren dat als je iets niet begrijpt, dat mensen je ook altijd willen helpen. Dus je kunt overal problemen van maken, maar waarom zou je?"