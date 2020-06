Energielabel wordt duurder, inspecteurs blij: "Slager keurde z'n eigen vlees"

Er moet een speciale inspecteur langskomen die beoordeelt hoe energiezuinig het huis is. Een label is nodig als mensen hun huis verkopen of verhuren. Nu kan men dat zelf online invullen en dat kost 7,50.

Slager die z'n eigen vlees keurt

De vereniging van eigen huis heeft kritiek op de nieuwe aanpak, maar volgens Martijn van der Harst van Energie Inspectie in Leeuwarden is het een stuk eerlijker. Het gebeurt nu regelmatig dat zijn bedrijf wordt ingeschakeld omdat mensen het label niet eerlijk hebben ingevuld. "Mensen kunnen het nu zelf doen, dan heb je een soort slager die z'n eigen vlees keurt. Straks komt er een onafhankelijke energieadviseur bij de mensen thuis, die naar de woning kijkt."

In alle andere EU-lidstaten is het al zo dat er een adviseur bij de mensen langskomt. Nederland is het laatste land dat dat doet. "Nederland heeft geprobeerd om het zo eenvoudig mogelijk te houden en daarbij de mazen in de wet op te zoeken", zegt Van der Harst. "Maar je ziet wel dat het tot problemen leidt, het is heel fraudegevoelig."