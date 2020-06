VIDEO: Zo testen ze in Drachten op het coronavirus

Sinds 1 juni mag iedereen langskomen voor een test en daar wordt flink gebruik van gemaakt, vertelt Annette Stelwagen van de GGD: "Het is iedere dag anders, maar we merken wel dat mensen echt aanvragen doen. We staan de hele dag volgepland."

Hooikoorts of corona?

Veel mensen willen weten of ze het virus hebben, en die komen uit verschillende hoeken, zegt Stelwagen. "Mensen die in de kinderopvang werken, kinderen die klachten hebben. Eigenlijk overal vandaan. En sommige mensen willen weten of ze gewoon hooikoorts hebben, of toch corona."

Na 48 uur is de uitslag binnen. Het aantal besmettingen in de drie teststraten is laag.