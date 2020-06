Sietske Poepjes eist Friestalige donorfolder van het Rijk

Gedeputeerde Sietske Poepjes eist dat het Rijk betaalt voor een Friese vertaling van de donorfolder. De folder, die informatie geeft over de nieuwe donorwet die 1 juli ingaat, wordt in verschillende talen uitgebracht zoals bijvoorbeeld het Pools, Frans en Duits. Maar niet in het Fries. En dat kan niet zegt Poepjes, omdat het Fries de tweede rijkstaal is.