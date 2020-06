'KNVB geeft Cambuur 425.000 euro als compensatie'

SC Cambuur stond met voorsprong bovenaan in de eerste divisie en was op weg naar promotie. Door het coronavirus besloot de KNVB dat het seizoen niet werd uitgespeeld en dat er geen enkele club promoveert of degradeert.

Ook andere gedupeerde clubs krijgen geld toegewezen, volgens Woerts. Zo zou De Graafschap bijvoorbeeld, dat tweede stond en daarmee ook zou promoveren, 375.000 euro krijgen. FC Utrecht krijgt 600.000 euro, want zij lopen Europees voetbal mis.

Cambuur-directeur Ard de Graaf wil nu nog niets over de berichtgeving zeggen. Hij wacht het definitieve besluit van donderdag af.