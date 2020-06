Theatermaker zoekt op Oerol intimiteit met onzichtbaar publiek

's Ochtends praat Van Bolton via Zoom met haar publiek. Ze vraagt of zij een zin over hun pijn bij haar willen inleveren. "Eigenlijk heeft niemand dat gedaan. Het zijn vooral wijsheden", vertelt ze. Ze is de hele dag bezig geweest om met deze zinnen een voorstelling te maken, die ze 's avonds vanuit het Bostheater laat zien aan hetzelfde publiek via een livestream.

Zij snapt ook wel dat niet iedereen meteen met zijn grootste pijn komt, maar denkt dat er wel meer intimiteit ontstaat als mensen meer samen over pijn durven te praten. "Als ik mensen op een verjaardagsfeestje vraag hoe gaat dan zegt iedereen vaak 'goed.' En dan voel ik eenzaam ook al gaat het goed met me. Ben ik dan de enige die het leven soms moeilijk vind, denk ik dan."