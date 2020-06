Provincie mag geld lenen aan noodlijend Thialf, oordeelt Europese Commissie

Het is geen probleem om Thialf te helpen met de miljoenenlening, zegt Europa nu. Overheden mogelijk tijdelijk publieksgeld steken in bedrijven die het zwaar hebben, als die bedrijven belangrijk zijn voor het algemeen belang.

Geen andere faciliteiten in de buurt

De lening is voor alleen dit jaar en draagt ertoe bij dat Thialf kan blijven bestaan. Er zijn in de buurt ook geen andere schaatsfaciliteiten die de rol van Thialf over kunnen nemen, zegt de Europese Commissie. Daarom kan de lening doorgaan, als het aan Europa ligt.

Woensdag vergaderen Provinciale Staten over de steunplannen.