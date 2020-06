Japanse duizendknoop verdringt andere planten, NVWA wil nu Europees verbod

De Japanse duizendknoop en soorten die daarop lijken, moeten in de hele Europese Unie worden verboden, vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Aziatische duizendknopen behoren tot de meest invasieve exoten wereldwijd en het effect van deze planten op de biodiversiteit en infrastructuur is groot." In Fryslân strijdt het waterschap al langer tegen de exoot.