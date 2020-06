Hoge Raad: veroordeling bedrijf dodelijk dongsilodrama Makkinga blijft staan

De veroordeling tegen het schoonmaakbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke dongsilo-ongeluk in Makkinga in 2013 blijft staan. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het gerechtshof veroordeelde eigenaar Heeres tot een taakstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf, en het bedrijf tot een boete van 100.000 euro. De veroordeelde partij ging in cassatie, maar dat wordt als ongegrond verklaard door de Hoge Raad.