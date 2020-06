Basisschool Jorwert sluit de deuren: voorkeur voor regioschool in Baard

Schooldirecteur Arnold Oosterdijk: "Het ziet er helaas niet echt levensvatbaar uit. Dat is wel sneu. Een paar jaar geleden waren er nog meer dan 40 kinderen, toen maakten wij ons geen zorgen. De laatste jaren zien we steeds minder kinderen, dit jaar 30. En wij denken op 1 oktober nog maar 26, dus dat trekt steeds meer naar de landelijke opheffingsnorm van 23 kinderen. Die grens geldt voor heel Nederland. Minder kun je niet in een school financieren."

Oosterdijk zegt wel dat er nog niet een definitief besluit ligt. "Maar wij hebben een bureau gevraagd om onderzoek te doen met de ouders en collega's. Zij hebben een rapport opgesteld en zeggen: het scenario dat de voorkeur heeft ligt in een regioschool in Baard. Maar een besluit is nog niet gevallen."

Voordelen van een regioschool

Toch ziet hij wel de voordelen van een regioschool. "Jorwert gaat dicht, maar er zijn meer kleinere scholen waar men het karakter van wil behouden. Dat zeggen de ouders ook: wij wonen in een dorp en willen het plattelandskarakter bewaren. Daarom hebben we samen met een paar andere dorpen gezegd dat we wel wat zien in een regioschool. Daar zijn alle kinderen uit de dorpen welkom."

Ouders zouden er echter ook voor kunnen kiezen om hun kinderen naar bijvoorbeeld Mantgum of Weidum te sturen, dat is net wat dichter bij Jorwert. "Dat mag altijd, maar wij denken dat het veel voordelen heeft voor de kinderen om een regioschool te vormen. Zo kun je ook meepraten over de kinderen uit je dorp. Maar Mantgum en Winsum zijn bijvoorbeeld grotere scholen, dan kom je er meer bij kijken. In een regioschool kun je wél meepraten," denkt de schooldirecteur.

Gezinnen sterven uit

Het probleem speelt niet enkel in Jorwert. "Wat Jorwert betreft maakten wij ons een paar jaar geleden nog geen zorgen, maar toen liep het ineens achteruit. Er is geen woningbouw, geen kavels, geen sociale huurwoningen, dus het groeit niet aan. Je ziet dit in meer dorpen. Dan sterven de gezinnen wat uit, zou je kunnen zeggen. Dit zagen wij niet aankomen. In november zei ik: wij moeten er nu op letten, want de grens komt dichterbij. En dat komt hard aan in het dorp."