SAM en CDA met elkaar in de clinch over biodiversiteit in Waadhoeke

Wim Hokken is verbaasd over de ophef en vindt dat het vertrouwen wel enige schade heeft opgelopen. "Zeker ook omdat die zeven ton niet in één jaar zou moeten worden uitgegeven, maar over een groot aantal jaren. Dan praat je niet over vele procenten, maar over zoveel promille van de gemeentebegroting."

Dialoog onmogelijk

Woensdag zal er een gesprek plaatsvinden met het CDA. Dan zal Hokken ook aangeven wat hem dwarszit. "Waar wij het meest verbolgen over zijn is niet zozeer het feit dat we moeten praten over het bedrag. Dat heeft het CDA in bondgenootschap met Gemeentebelangen eigenlijk onmogelijk gemaakt. Dat vinden wij verdrietig, wij zouden de dialoog open moeten houden. Met ons viel best te praten, of het nu zeven, vijf of vier ton zou zijn."

Hokken heeft echter geen spijt van zijn uitspraak. "Politiek is ook emotie, onze achterban is erdoor geraakt dat dit zomaar weggeschoven wordt. In je uitingen mag je die emotie ook laten zien en voelen, vind ik."