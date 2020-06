Boekingssysteem Wagenborg overbelast, ondernemer overweegt juridische stappen

Van Langen had wel verwacht dat het druk zou worden met de reserveringen, maar duizenden tegelijk zag hij niet aankomen.

Op Schiermonnikoog is er onvrede over de gang van zaken. "Ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij dat dit gebeurt", zegt Remko de Bruijne van Hotel Graaf Bernstorff tegen RTV Noord. "Je kondigt een systeem aan en dan zorg je dat dit goed werkt. Desnoods gooi je het systeem een week eerder online. Het lijkt wel alsof ze iets simpels in elkaar geknutseld hebben."

Juridische stappen tegen Wagenborg?

De Bruijne is bang dat het hem gasten kost. Hij wil juridische stappen ondernemen als hij door deze situatie omzetverlies heeft. Daar is Wagenborg-directeur Van Langen weer boos om: "Dit is een schandalige actie. We zitten in een GRIP 4-situatie met elkaar. Dat betekent dus dat er een noodsituatie is. Daar moeten we met ons allen rekening mee houden. Ik wil ook een goed werkend reserveringssysteem."

Proberen capaciteit uit te breiden

Het OV in Nederland mag rijden en varen op veertig procent van de gewone capaciteit. De sector wil lobbyt om dat uit te breiden, met de vliegtuigsector als voorbeeld. Die mogen wel op volle capaciteit vliegen.