FNP dient motie in over vaargeul tussen de Afsluitdijk en Harlingen

De FNP-Statenfractie is bezorgd over een vaarverbinding tussen de Afsluitdijk en Harlingen. De partij geeft aan signalen te krijgen dat Rijkswaterstaat de vaarweg over 'De Boontjes' niet langer op diepte wil houden, nu de sluis bij Kornwerderzand breder wordt gemaakt. De FNP dient daarom een motie in de Staten in.