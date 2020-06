PvdA: 'Maak van Thialf een landelijk topsportcentrum voor wintersporten'

"Achter de schermen is daar de afgelopen jaren al aan gewerkt door Thialf en Topsport Noord", zegt Stalenburg. Die optie moet nu serieus onderzocht worden, vindt Stalenburg. Er zou dan een financiële bijdrage moeten komen van het Rijk en NOC*NSF. "In Heerenveen zou een Topsportcentrum Thialf de aanjager kunnen zijn van sportwetenschap en onderwijs, duurzame energieprojecten en innovaties in bewegen voor iedereen."