Nij Smellinghe is even ziekenhuis en bouwplaats tegelijkertijd

Folkert Brouwers is directeur Bedrijf & Gebouw bij ziekenhuis Nij Smellinghe. Hij legt uit wat er allemaal op de planning staat. "Wij bouwen hier momenteel van alles. De operatiekeamers bouwen we achter het ziekenhuis, want we kunnen natuurlijk niet even ophouden met de huidige operatiekamers. Als de nieuwe kamers klaar zijn, kunnen wij in de loop van het jaar in een keer goed over naar de nieuwe kamers. De oude operatiekamers vormen de locatie waar de patiënten voor en na de operatie kunnen verblijven."

Vrouw-kind-centrum

Maar de ok's zijn niet het enige. "Wij bouwen ook een kliniek om de kinderafdeling en de gynaecologische afdeling bij elkaar te brengen. Dat doen we in de polikliniek ook, daar komen de gynaecologische afdeling, polikliniek en de kinderafdeling bij elkaar. Zo ontstaat er een vrouw-kind-centrum en is alles mooi bijeen op één polikliniek."

Brouwers is er blij mee dat alles tot nu toe doorgaat zonder vertraging. "Wij hebben een gekke periode in de zorg gehad, maar gaan wel door met de vragen die in de toekomst op ons af komen. Dat we nu begonnen zijn in coronatijd is toevallig. Gelukkig valt de omvang van het virus hier mee. De bouw loopt nog geen vertraging op, al weet je niet of er problemen bij leveranciers ontstaan. Maar tot nu toe doet iedereen z'n best."

Hybride operatiekamer

Bijzonder is dat Nij Smellinghe nu een hybride operatiekamer krijgt. "Dat houdt in dat er een röntgenstatief van de radiologie op de ok staat. Dus de dokters kunnen permanent kijken wat ze aan het doen zijn in het lichaam van de patiënt. Dat maakt het veiliger, en er zijn ook minder grote wonden nodig voor operaties. Dat is voor de arts interessant en voor de patiënt veel beter. Het herstel is beter en het risico op infecties lager. Wij zijn straks de enige in Fryslân daarmee."

Het zal nog wel even duren voordat al het werk klaar is, want het ziekenhuis werkt gewoon door. "Begin volgend jaar breken wij de operatiekamers door, dan gaan we opereren op de nieuwe ok's. Daarna verbouwen we de oude kamers. Het ziekenhuis moet ook wel gewoon doorgaan, dus eind volgend jaar zullen ook de oude kamers klaar zijn."