Touringcarbedrijven in actie voor versoepeling coronaregels

Willem Beijaard van Birwa Tours in Damwâld legt uit waarom hij gaat actievoeren. "Bij ons in de branche speelt dat wij geen reizigers kunnen vervoeren en zo financieel in de knel komen. Er moet wat aan worden gedaan. Daarom gaan we naar Den Haag om financiële steun en een versoepeling van de regels te vragen, zodat we weer kunnen beginnen."

Verschil touringcars en ov

Volgens hem is de situatie op dit moment niet rechtvaardig. "Het gekke is: het openbaar vervoer mag 30 mensen vervoeren en als wij op eigen vervoer rijden mogen wij maar 12 mensen meenemen. Dat is een gek verschil, ik weet eigenlijk niet waarom. Wij hebben als branche ook eigen protocollen aangeboden, maar die zijn afgekeurd omdat overheidsinstanties het er niet mee eens waren."

Op volle bezetting

Er wordt dus ook wel op openbaar vervoer gereden. "Maar dat zijn niet de grote inkomsten, het gaat maar om een pleister op de wonde," zegt Beijaard. "Wij willen eigenlijk op 30 mensen rijden en vanaf juli ook weer op volle bezetting, zodat we het weer opbouwen. Wat de gezondheidsmaatregelen betreft, moet dat kunnen. We hebben allemaal filters in de bus. Een goede luchttoevoer, schone lucht van boven dat beneden weer wordt afgevoerd."

Er is wel steun nodig, zegt Beijaard. "Zonder inkomsten houd je het niet lang vol. Wij hebben al eerder om hulp gevraagd, maar het helpt nog niet. Daarom gaan we actievoeren. Van Utrecht naar Den Haag rijden we in optocht, naar het Malieveld toe. Zo willen te laten zien dat we echt steun nodig hebben."