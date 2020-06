Ruurd Wiersmahuis in Burdaard weer open: museum op zoek naar verhalen

"Wij willen gewoon weer open, we weten dat de mensen dit gebied in Fryslân weer willen opzoeken. Onze vrijwilligers willen ook weer, mits er rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Wij zijn een paar weken later dan veel andere musea, maar wij zijn ook maar klein en hebben niet veel kosten," legt voorzitter Sybren van Tuinen van het Ruurd Wiersmahuis uit.

"Er mogen nu vier bezoekers naar binnen met een rondleider. De afgelopen twee weken hebben wij een nieuw reserveringssysteem opgezet, de eerste reserveringen zijn er al," zegt hij.

Naïeve schilder

Van Tuinen vertelt nog eens het verhaal van Wiersma. "Ruurd Wiersma is in 1904 geboren in een boerengezin in Rinsumageast. Hij is eigenlijk altijd alleen gebleven. Hij was een beetje apart. Hij werd melkvaarder, hij haalde de melkbussen in de omgeving van Burdaard en Rinsumageast op en bracht ze naar de fabriek." Tot zover niet veel bijzonders, maar hij schilderde ook.

"Wiersma woonde in 1965 in het huis waar wij nu ook in zitten. Zijn kachel is er eens ontploft, het roet zat overal op de muren. Hij dacht: wat moet ik hier aan doen? Hij ging naar de huisschilder om een oplossing te vragen. Die gaf hem wat behangpapier om eroverheen te plakken. Toen waren de muren wit, daarom heeft hij penselen en verf gekocht en toen is hij begonnen met schilderen. Hij werd geïnspireerd door de natuur en door de Bijbel. Op iedere muur in zijn huis schilderde hij een jaargetijde," geeft Van Tuinen aan.

En met dat schilderen hield Wiersma niet meer op. "Ook zijn klompen, zijn bed en wat al niet meer. Hij wordt ook wel een naïeve schilder genoemd. En hij is een van de twee Friese schilders met een eigen museum, naast Jopie Huisman."

40 jaar geleden overleden

"We bereiken nog steeds nieuwe mensen. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Wiersma overleed. Dat komt wat in het gedrang vanwege corona, omdat wij nu maar tot september open zijn. Wij willen wel een oproep doen naar mensen die nog verhalen van hem weten. Wij weten dat die er zijn. Net zoals mensen die nog spullen hebben wat Ruurd beschilderd heeft, of spullen die van hem zijn geweest. Daar zouden we graag mee in contact komen," geeft Van Tuinen aan.