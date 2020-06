VVV komt met nieuwe routekaart om Elfstedentocht af te leggen

Klaas Arie Beks, voorzitter van VVV Leeuwarden, is er van overtuigd dat de nieuwe routekaart op een goed moment komt. "Nu de meeste mensen in Nederland vanwege de coronacrisis deze zomervakantie in eigen land vieren, kunnen wij op ludieke wijze mensen uitnodigen om de provincie te ontdekken. En dat doe je natuurlijk het best als je door de provincie heen rijdt, wandelt, supt, kanoot of noem maar op."

De VVV's in Fryslân willen de toeristen in de provincie graag spreiden. "Met deze kaart worden de mensen uitgenodigd om niet alleen Leeuwarden te bekijken, maar ook een bezoek te brengen aan andere delen van Fryslân." De kaart wordt eerst in het Nederlands en het Engels uitgebracht. "Maar wij komen ook met een Friese en een Duitse variant."

Kaartenpakket

De nieuwe routekaart wordt als pakket verkocht. "Zo'n pakketje kost 4,95 euro. Daarin zitten verschillende kaarten, informatie over de elf steden en een grote poster voor aan de muur. Je mag zelf weten op welke wijze je de route aflegt. Voor alle elf steden kun je stempels verdienen en als je kaart vol is, krijg je een oorkonde, ondertekend door onze Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma."