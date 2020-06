Eerste drie Leeuwarder bruggen over op bediening op afstand

Met een korte ceremonie op de Palmabrug werd de bediening officieel overgedragen van de gemeente aan de provincie. De komende vier jaar volgen nog eens acht bruggen uit Leeuwarden. De omgeving wordt goed in de gaten gehouden met camera's. Vanuit de centrale heb je een goed zicht op wat er rondom de brug gebeurt. Volgens gedeputeerde Avine Fokkens is het een goede manier om te laten zien hoe gastvrij Fryslân is. "Het bruggeld is afgeschaft en wachttijden zijn er bijna niet meer. Dan kun je snel en goed doorvaren."

Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een nieuwe bedieningscentrale bij Leeuwarden. Daar kunnen veertig bruggen bediend worden. Naast die van de provincie en de gemeente Leeuwarden worden in de toekomst ook die van de gemeente Noardeast-Fryslân en Hearrenfeandêrwei bediend.