Plan voor nieuwe dorpsmolen Tzum staat op losse schroeven

Het extra onderzoek levert vertraging op. Als dat te lang duurt dan loopt de energiecoöperatie TOER, de initiatiefnemers van de molen, korting op de energiebelasting mis. "Dat is nu precies wat het goed exploitabel maakt en ervoor zorgt dat we ook een winstpotje hebben voor de deelnemers", zegt Aart Dijkstra die betrokken is bij de stichting. "De oude molen heeft ook veel gedaan voor het dorp. Zo is er geld naar onder andere het dorpshuis gegaan."

Extra onderzoek

In totaal heeft de stichting zo'n zeven- of achthonderd huishoudens nodig om het project rendabel te maken. Er wordt hard aan gewerkt om dat aantal bij elkaar te krijgen. Maar het nieuws dat er extra onderzoek moet komen is een terugslag. "Wij weten nu al zeker dat er geen ganzenfourageergebied is. We weten ook dat de vleermuizen er geen last van hebben. Maar dat onderzoek kan pas in oktober plaatsvinden. En dan wordt alles heel krap", zegt Dijkstra..

Energietransitie

De nieuwe molen zou ook een stap zijn om het dorp mee te nemen in de zogenaamde energietransitie. "Kijk, het is genoeg om het dorp van elektriciteit te voorzien. Volledig van het gas af kan nog niet. Maar het is een mooi begin. Met het geld dat we ophalen met de molen kunnen we ook weer een rol spelen." In antwoord op vragen van D66 laat Gedeputeerde Staten weten dat een onderzoek noodzakelijk is.