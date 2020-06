Bevolkingskrimp in het Waddengebied is voorbij

Het Waddengebied is een redelijk ruim begrip. Het gaat om de gemeentes Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Den Helder, Hollandse Kroon, Súdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Het Hogeland, Delfzijl en Oldambt. In veel gevallen gaat het om delen van gemeentes die eronder vallen. Dat er nu meer mensen wonen, komt met name doordat er meer mensen naar de Waddeneilanden verhuizen dan dat er weggaan. In percentages zie je dat met name op Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling gebeuren. Als je alleen ziet naar de som van wat er geboren wordt en wie er komt te overlijden, dan staat Ameland op een gedeelde eerste plaats met Hollandse Kroon. En als je naar de totale bevolkingsontwikkeling ziet en waar dat het hardst groeit, valt op dat met name Ameland aan kop gaat met Vlieland op de tweede plaats en Terschelling als derde. Er is ook apart gekeken naar de vergrijzing en dan staat Schiermonnikoog bovenaan met Harlingen als tweede.

"Heel erg bijzonder"

Maar dat de krimp in dit gebied geheel voorbij is, valt wel op. "Dat is wel heel erg bijzonder. Want eigenlijk iedereen in het Noorden maakt zich wel wat druk over de krimp. Dat is toch wel de druk die je voelt in het Noorden. Maar als je naar de trend kijkt, die we samen met de Waddenacademie scherp hebben gezet, is het wel uniek om te zien dat die trend nu aan het ombuigen is", zegt Rick Hoeksema van Rijkswaterstaat.