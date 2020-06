Oproep voor meer openbare toiletten aan Friese fietsroutes

Volgens Ivo Tonon van de maag-, lever-, darmstichting is Nederland van zichzelf al geen 'toiletvriendelijk' land. "Nederland en België scoren in de Europese Unie heel slecht als het gaat om sanitaire voorzieningen. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt een toilet bijna als een mensenrecht gezien, hier in Nederland moet je soms echt zoeken naar de mogelijkheid om een sanitaire stop te kunnen houden, In Frankrijk bouwen ze bij wijze van spreken eerst een toilet en dan het park eromheen. In Nederland bouwen ze eerst een park en op het laatst bedenken ze dat een toilet ook handig was geweest."

Niet meer op de bonnefooi naar de wc

Tonon zegt dat een op de vijf Nederlanders buik- of blaasproblemen heeft. "En de helft van hen, dus één op de tien Nederlanders blijft er zelfs voor thuis, als ze weten dat ze onderweg geen of lastig een toilet kunnen vinden. De coronatijd heeft dat probleem alleen maar vergroot, want veel horecagelegenheden zijn dicht. Bovendien kun je niet op de bonnefooi een bezoek brengen aan restaurant of café, omdat je vooraf moet reserveren. Wij doen daarom de oproep aan alle provincies om te voorzien in toiletten aan fietsroutes. Zet mobiele toiletten die nu in de opslag staan, omdat er geen evenementen zijn, langs de weg zodat fietsers er gebruik van kunnen maken."

Wie de mobiele wc's aan de fietsroutes moet schoonmaken, wordt niet duidelijk uit de brief aan de provincies.