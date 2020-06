Douwe Bob doet toch een optreden op Oerol: handhaving grijpt in

Eerder uitte Douwe Bob zich al op Omrop Fryslân over het afzeggen van zijn optreden door de gemeente. "Ik weet nog steeds niet of dat de juiste beslissing is. Mijn hele hart zegt eigenlijk: come on we moeten even met zijn allen rebelleren", seit de sjonger. "Het is natuurlijk heel raar dat je wel met 300 man in een vliegtuig mag gaan zitten en dat je met 20.000 man mag demonstreren. Ik ben voor de Black Lives Matter-zaak, dat is een ander verhaal. Maar het is wel een ding dat een demonstratie wel mag, maar je mag blijkbaar niet een paar liedjes spelen."